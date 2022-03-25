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Финляндия останавливает железнодорожное сообщение с РФ

25 мартa, 2022 пятница
14:29
Мир

Национальный железнодорожный оператор Финляндии прекращает сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом, закрывая для россиян один из последних маршрутов общественного транспорта в ЕС

Об этом сообщает Reuters .

Национальный железнодорожный оператор Финляндии VR прекращает сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом в понедельник, 28 марта.

По словам руководителя пассажирского сообщения Топи Симолы, учитывая санкции против России, оператор VR получил указание от государства, что больше не целесообразно отправлять рейсы Allegro в Санкт-Петербург.

"Поэтому мы пока приостанавливаем движение", - сказал Симола.

Поезда из России в столицу Финляндии Хельсинки были переполнены россиянами с начала российского вторжения в Украину. В настоящее время граница между Финляндией и РФ остается открытой для пересечения частным автомобилем.

Министр Титти Туппурайнен, ответственная за государственные холдинги, заявила газете Helsingin Sanomat, что одной из целей сохранения железнодорожного сообщения до сих пор было позволить финнам, живущим в России, вернуться в Финляндию.

"Теперь очевидно, что ситуация по Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше не целесообразно с точки зрения государственного владельца", - сказала.

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