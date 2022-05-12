Об этом сообщается на официальном сайте правительства Финляндии.

В совместном обращении президент страны Саули Нииностио и премьер-министр Санна Марин объявили о намерении вступить в НАТО. Для этого парламент страны должен проголосовать за подачу заявки на поступление.



"Весной состоялась важная дискуссия о возможном членстве Финляндии в НАТО. Потребовалось время для формирования внутренней позиции как в парламенте, так и в обществе в целом. Потребовалось время для тесных международных контактов как с НАТО, так и со странами-членами, а также со Швецией. Мы хотели предоставить обсуждению необходимое пространство", - говорится в обращении.



В объявлении отмечается, что членство Финляндии в НАТО усилило бы безопасность страны. Финское руководство в свою очередь обещает укрепить после вступления в оборонный альянс.



"Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, еще нужные для достижения этого решения, будут быстро сделаны в ближайшие дни", - сообщается на сайте.

Напомним, предварительно Финляндия сообщила о намерении официально объявить о предстоящем вступлении в НАТО.

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