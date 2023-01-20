Финляндия объявила о 12 пакетах военной помощи Украине на сумму свыше €400 млн

Об этом говорится на сайте минобороны Финляндии.

Отмечается, что такое решение принял президент страны Саули Ниинио 19 января после предложения правительства. По оценкам, пакет стоит более €400 млн.

"Украина все еще нуждается в поддержке в оборонной борьбе. Набор оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой, из ранее доставленных. Финляндия поставляет Украине тяжелое вооружение и боеприпасы", - заявил министр обороны Микко Савола.

Все детали о вооружении, которое следует в Украину, пока не разглашают по соображениям безопасности. Однако утверждается, что список составлялся, учитывая потребности ВСУ и ресурсы Финляндии.

Напомним, США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить $2,6 млрд.

Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.

Пентагон обратился в вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) с просьбой передать для поддержки Украины часть своего оборудования.

Правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал передачу Украине 600 ракет Brimstone, которые могут быть применены против массовых скоплений бронетехники врага.

19 января на заседании совета внешней политики в Дании решили передать Украине артиллерийские системы – 19 французских гаубиц CAESAR.

Литва выделила новый пакет военной помощи Украине, куда в частности вошли два мощных многоцелевых вертолета Ми-8.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил , что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.

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