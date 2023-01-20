Финляндия объявила о 12 пакетах военной помощи Украине на сумму свыше €400 млн
Минобороны Финляндии анонсировало 12 пакет военной помощи для украинских воинов, туда вошло тяжелое вооружение и боеприпасы
Об этом говорится на сайте минобороны Финляндии.
Отмечается, что такое решение принял президент страны Саули Ниинио 19 января после предложения правительства. По оценкам, пакет стоит более €400 млн.
"Украина все еще нуждается в поддержке в оборонной борьбе. Набор оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой, из ранее доставленных. Финляндия поставляет Украине тяжелое вооружение и боеприпасы", - заявил министр обороны Микко Савола.
Все детали о вооружении, которое следует в Украину, пока не разглашают по соображениям безопасности. Однако утверждается, что список составлялся, учитывая потребности ВСУ и ресурсы Финляндии.
- Напомним, США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить $2,6 млрд.
- Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.
- Пентагон обратился в вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) с просьбой передать для поддержки Украины часть своего оборудования.
- Правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал передачу Украине 600 ракет Brimstone, которые могут быть применены против массовых скоплений бронетехники врага.
- 19 января на заседании совета внешней политики в Дании решили передать Украине артиллерийские системы – 19 французских гаубиц CAESAR.
- Литва выделила новый пакет военной помощи Украине, куда в частности вошли два мощных многоцелевых вертолета Ми-8.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил , что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное