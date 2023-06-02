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Финляндия не планирует открывать границу для российских туристов

2 июня, 2023 пятница
11:43
Война с Россией

Глава переговорной группы по формированию нового правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что ограничения на въезд для российских туристов в страну будут продлены

Об этом сообщает Yle.

Известно, что в сентябре прошлого года власти Финляндии приняли решение закрыть границу для российских туристов.

Отмечается, что действие введенных ограничений для граждан РФ завершится, когда действующее правительство завершит свою работу. Однако, по словам Орпо, новое правительство ничего не изменит в этом вопросе.

"Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся, поскольку война продолжается", – констатировал он.

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Издание добавляет, что на этой неделе Россия объявила, что закроет консульство в Лаппеенранте, а также отзовет согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Орпо назвал такое развитие событий ожидаемым.

  • 22 мая сообщалось, что финский государственный оптовый поставщик газа Gasum расторг соглашение на покупку природного газа у "Газпром экспорт" через российские трубопроводы.
Мир
Россия
Финляндия
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