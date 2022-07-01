Финляндия не обсуждала с Турцией экстрадицию курдов, - Reuters
Хельсинки взял на себя обязательство не выдавать людей, которых ждут пытки или казнь
Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Мы договорились, что теперь у нас есть подписанный текст, и все, что мы подписали, есть в тексте", - подчеркнул Хаависто на пресс-конференции в Хельсинки.
Он сказал, что не обсуждал с турецкой стороной никаких вопросов высылки любых людей из Финляндии. "В Мадриде мы не обсуждали никаких лиц и никаких списков", – сказал он.
Кроме того, в интервью телеканалу Yle министр заверил, что находящимся в Финляндии курдам ничего не угрожает.
"Я понимаю, что курды в Финляндии и Швеции обеспокоены. Но когда речь идет об экстрадиции, то причиной ее должно быть террористическое преступление, доказанное также в Финляндии. Кроме того, Финляндия взяла на себя обязательство не выдавать людей, которых ждут пытки или казнь. Для экстрадиции должны быть очень веские основания", – сказал Пекка Хаависто.
- 28 июня перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Прежде Анкара требовала выполнить 10 требований для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и среди главных требований был отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими.
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