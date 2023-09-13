Финляндия не будет участвовать в ЧМ мира по командной гимнастике из-за участия команд РФ и Беларуси

Об этом сообщает Yle.

Международная федерация эстетической гимнастики (IFAGG) позволила принимающей стране решать, кто может участвовать в чемпионате. В этом году такой страной является Казахстан, не наложивший санкции на россиян и белорусов.

"В совете IFAGG наша позиция и мнение, к сожалению, находятся в меньшинстве", - прокомментировала в пресс-релизе Кайса Викула, президент Ассоциации гимнастики.