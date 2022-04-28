Финляндия не будет платить России за газ рублями

Об этом пишет Helsingin Sanomat .



"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые выплаты. Решение уже принято в начале апреля", - отметила министр.



Решение правительства основывается на позиции Еврокомиссии, что платежи в рублях являются нарушением контракта и их нельзя применять. Тутти Туппурайнен добавила, что речь идет также о попытках РФ расколоть Европу и управлять ею.



"Мы не согласны с выплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России", – подчеркнула она.



В начале апреля финская компания Gasum получила письмо от Газпрома с требованием оплачивать газ рублями.



По словам Тутти Туппурайнен, страна работает над скорейшим прекращением закупки российского газа.



"Выход из соглашения требует хорошей и тщательной подготовки, поскольку цель – избавиться от всех платежей России, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта" , – отметила министр.



Она добавила, что если РФ сама перекроет газ как в Польше и Болгарии, это решит часть проблемы.



"Или если мы достигнем консенсуса по санкциям на уровне ЕС, это понятно. Но выход отдельной компании из соглашений требует, чтобы дело было юридически понятным", - рассказала Тутти Туппурайнен.

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