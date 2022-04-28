Финляндия не будет платить России за газ рублями
Министр по вопросам европейских дел Финляндии Тутти Туппурайнен заявила, что ее страна не будет платить рублями за российский газ
Об этом пишет Helsingin Sanomat .
"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые выплаты. Решение уже принято в начале апреля", - отметила министр.
Решение правительства основывается на позиции Еврокомиссии, что платежи в рублях являются нарушением контракта и их нельзя применять. Тутти Туппурайнен добавила, что речь идет также о попытках РФ расколоть Европу и управлять ею.
"Мы не согласны с выплатой в рублях, это можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России", – подчеркнула она.
В начале апреля финская компания Gasum получила письмо от Газпрома с требованием оплачивать газ рублями.
По словам Тутти Туппурайнен, страна работает над скорейшим прекращением закупки российского газа.
"Выход из соглашения требует хорошей и тщательной подготовки, поскольку цель – избавиться от всех платежей России, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта" , – отметила министр.
Она добавила, что если РФ сама перекроет газ как в Польше и Болгарии, это решит часть проблемы.
"Или если мы достигнем консенсуса по санкциям на уровне ЕС, это понятно. Но выход отдельной компании из соглашений требует, чтобы дело было юридически понятным", - рассказала Тутти Туппурайнен.
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- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями . В Кремле продолжили настаивать , чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.
- 29 марта президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.
- Впоследствии Россия прекратила газоснабжение по трубопроводу Ямал - Европа.
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