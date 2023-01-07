Об этом сообщает mtvuutiset.fi .

По словам главы комитета по вопросам обороны Финляндии Антти Хаккянена, каждая европейская страна должна присоединиться к помощи Украины, однако собственная обороноспособность Финляндии является приоритетной.

"Если Европа начнет давать танки Украине хоть на дюйм больше, Финляндия должна присоединиться. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", – сказал Хаккянен.

Он убежден, что многие европейские страны имеют большие возможности по обеспечению Украины бронетехникой, чем Финляндия

4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

Соединенные Штатыподдержали передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

6 января спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца.

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