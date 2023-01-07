Финляндия назвала условие, при котором передаст Украине танки Leopard 2
Финляндия передаст Украине танки Leopard 2, если соответствующее решение примут другие страны Европы
Об этом сообщает mtvuutiset.fi .
По словам главы комитета по вопросам обороны Финляндии Антти Хаккянена, каждая европейская страна должна присоединиться к помощи Украины, однако собственная обороноспособность Финляндии является приоритетной.
"Если Европа начнет давать танки Украине хоть на дюйм больше, Финляндия должна присоединиться. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", – сказал Хаккянен.
Он убежден, что многие европейские страны имеют большие возможности по обеспечению Украины бронетехникой, чем Финляндия
- 4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
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