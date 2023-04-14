Финляндия начинает строить забор на границе с Россией
В пятницу, 14 апреля, Финляндия начала строить первый участок забора на границе с Россией на случай большого потока мигрантов со стороны РФ
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Финляндия стремится предотвратить повторение событий на восточной границе ЕС в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил соседнюю Беларусь в создании кризиса путем переправки мигрантов с Ближнего Востока, выдачи им виз и переправки их через границу.
"Опасаясь возмездия с востока после заявки на вступление в НАТО, правительство решило в прошлом году построить барьер, в первую очередь на случай, если Россия решит заполонить границу мигрантами", - утвердили журналисты.
К концу 2026 года финский забор, изготовленный из стальной сетки, должен покрыть около 200 километров наиболее критичных участков финской границы.
Руководитель проекта Исмо Курки заявил в пятницу, что хотя забор не предназначен для того, чтобы остановить какую-либо попытку вторжения, он будет оснащен оборудованием для наблюдения.
- Напомним, в апреле продолжатся работы по строительству заграждения на латвийско-белорусской границе: на 4 участках первого этапа (85,8 км) работа уже завершена.
- После вступления Финляндии в НАТО 4 апреля и подготовки Швеции к соответствующему шагу, армия Российской Федерации начала отработку защиты северо-западных границ.
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