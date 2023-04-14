Финляндия начинает строить забор на границе с Россией

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Финляндия стремится предотвратить повторение событий на восточной границе ЕС в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил соседнюю Беларусь в создании кризиса путем переправки мигрантов с Ближнего Востока, выдачи им виз и переправки их через границу.

"Опасаясь возмездия с востока после заявки на вступление в НАТО, правительство решило в прошлом году построить барьер, в первую очередь на случай, если Россия решит заполонить границу мигрантами", - утвердили журналисты.

К концу 2026 года финский забор, изготовленный из стальной сетки, должен покрыть около 200 километров наиболее критичных участков финской границы.

Руководитель проекта Исмо Курки заявил в пятницу, что хотя забор не предназначен для того, чтобы остановить какую-либо попытку вторжения, он будет оснащен оборудованием для наблюдения.