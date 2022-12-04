Финляндия начала движение по вступлению в НАТО из-за ядерных угроз РФ, – глава МИД
Вторжение РФ в Украину повысило уровень угроз безопасности в Европе, а ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО
Об этом в интервью Kyodo News заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
"Ядерные угрозы со стороны Москвы заставили Финляндию, имеющую общую с Россией границу протяженностью около 1300 километров, задуматься над тем, как реагировать на такие вызовы и откуда получить поддержку, если страна станет объектом таких ядерных угроз", - сказал Хаависто.
"Такие опасения побуждали Финляндию внести исторические изменения в свою политику безопасности и подать заявку на вступление в Североатлантический альянс", - добавил министр.
Кроме этого, он также подчеркнул важность обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов в Украине во время войны с РФ и сказал, что серьезная авария на Запорожской АЭС на Юге Украины будет "одним из худших сценариев, которые могут произойти".
- Напомним, 17 ноября сообщалось , что правительство Финляндии выделит самый большой с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для украинских защитников.
- 2 декабря премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила , что Европа еще недостаточно мощна по сравнению с тем, сколько оружия и финансовой и гуманитарной помощи оказали США.
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