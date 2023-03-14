Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции, - Reuters
Вероятность того, что Финляндия присоединится к НАТО раньше Швеции, возросла
Об этом сообщает Reuters .
Анкара четко дала понять, что имеет больше возражений по вступлению Швеции, в отличие от Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что позиция Турции не изменилась.
"В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (присоединение к НАТО, - ред.) произойдет в разное время, возросла... В конце концов, дело не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда" – сказал Кристерссон.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
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