Финляндия может вступить в НАТО раньше Швеции, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Анкара четко дала понять, что имеет больше возражений по вступлению Швеции, в отличие от Финляндии. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что позиция Турции не изменилась.

"В последние недели мы столкнулись с тем, что вероятность того, что это (присоединение к НАТО, - ред.) произойдет в разное время, возросла... В конце концов, дело не в том, станет ли Швеция членом НАТО, а в том, когда" – сказал Кристерссон.