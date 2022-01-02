Финляндия может вступить в НАТО. Президент и премьер сделали заявления

Им не понравилось, что руководитель России Владимир Путин требует от Запада не расширять Североатлантический союз дальше на восток. По словам обоих политиков, подобное решение, в частности в случае Финляндии, является собственным правом ее народа. Об этом со ссылкой на финские официальные сайты передает Еспресо.TV.



"Пространство для маневра и свобода выбора Финляндии включает возможность военного присоединения и подачи заявки на членство в НАТО, если мы сами так решим", - сказал Ниинистё в обнародованном его пресс-службой новогоднем поздравлении.



"Дело НАТО - это политика открытых дверей, продолжение которой неоднократно подтверждалось Финляндией, в том числе публично", - подчеркнул Саули Ниинистё.



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Как пояснил президент Финляндии, возможное изменение геополитического статуса его страны - а традиционно нейтральная в отношении дел Альянса Финляндия, напомним, имеет немалую общую границу с Россией - вызвано прямой угрозой со стороны РФ, о чем, как он заявил, свидетельствует нынешняя ситуация на российско-украинском порубежье.



"Конфликт на границах Украины на грани углубления. Напряжение также нарастает по европейской безопасности. Изменение произошло быстро. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства, казалось, был Китай. После встречи президентов Байдена и Путина в Женеве было предположено, что Соединенные Штаты и Россия находятся в процессе построения путей коммуникации. Вежливая хозяйка, Европа, преимущественно слушала.



Теперь ощущения другие. Ультиматумы, которые Россия поставила в декабре США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Раздел сферы интересов (как это предлагает Путин, - ред.) в 2020-х годах недопустим. Суверенное равенство всех государств является основным принципом, который каждый должен уважать", - пояснил финский президент Саули Ниинистё.





Саули Ниинистё (suomenmaa.fi)



Вместе с тем глава финского государства подчеркнул, что "терпение, ответственность и диалог - это единственные пути для движения вперед".



"Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая применением вооруженной силы или других видов насилия. Соответственно, ответом на российские требования стало предложение диалога. Финляндия также приложила усилия для развития и продолжения диалога со своей стороны", - продолжил Ниинистё.



"Но мы должны быть осторожными, о чем и с кем говорить. Многие европейцы спрашивают, и не впервые: обсуждают ли нас без нас? Несмотря на то, что вызов был поставлен перед США и НАТО, в этой ситуации Европа не может просто слушать" , - добавил Саули Ниинистё, обратив внимание на то, что "поставлен под сомнение суверенитет" нескольких государств - членов Европейского Союза, не входящих в состав НАТО.



Этим, отметил президент Финляндии, и вызвана возможность его страны войти в Альянс.





Санна Марин (YLE)



В отличие от президентской речи, премьер Финляндии больше сосредоточилась не на оборонных, международных и вопросах безопасности, а на ситуации внутри страны. Темой №1 ее новогоднего выступления было противодействие пандемии COVID-19 и забота о здоровье финской нации. Однако Санна Марин тоже затронула перспективы членства Финляндии в Североатлантическом Альянсе.



"Важнейшим ориентиром Финляндии является Европейский Союз, к которому могут стремиться присоединиться все европейские страны. Мы также укрепили нашу национальную безопасность путем всестороннего сотрудничества в области безопасности и обороны (внутри ЕС, - ред.), которое будем продолжать активизировать. Кроме того, мы сохраняем возможность подать заявку на членство в НАТО", - сообщила финнам премьер.



Членство Финляндии в Альянсе, если оно действительно будет иметь место, Санна Марин - точно так же, как и Саули Ниинистё, - считает неотъемлемым правом своего государства как независимого, самостоятельного субъекта международных отношений и международного права.



"Мы должны поддерживать эту свободу выбора и убедиться, что она остается реальностью, поскольку это часть права каждой страны - решать собственную политику безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в принципах ОБСЕ", - подчеркнула премьер-министр Финляндии.

Финляндия является членом ЕС, но не является членом НАТО.

Еще во время холодной войны отказ Хельсинки от членства в Альянсе был продиктован "компромиссом" с Москвой. В ответ Советский Союз обещал не нарушать территориальную целостность Финского государства.





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