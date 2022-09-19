Финляндия может согласиться на размещение базы НАТО
Страна изучит разные варианты присутствия Североатлантического Альянса на своей территории
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Хельсинки в ближайшие годы планируют увеличить количество военнослужащих в НАТО, — сказал он.
Министр добавил, что вопросы структуры командования и вооруженных сил НАТО являются центральными в оборонной политике Альянса.
Заявление министра прозвучало на фоне предложений отдельных чиновников и политиков в Финляндии разрешить создание военной базы НАТО в стране. В частности, на это соглашаются власти города Лаппеенранта.
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