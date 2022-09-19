Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Хельсинки в ближайшие годы планируют увеличить количество военнослужащих в НАТО, — сказал он.

Министр добавил, что вопросы структуры командования и вооруженных сил НАТО являются центральными в оборонной политике Альянса.

Заявление министра прозвучало на фоне предложений отдельных чиновников и политиков в Финляндии разрешить создание военной базы НАТО в стране. В частности, на это соглашаются власти города Лаппеенранта.

12 августа стало известно, что Эстония и Финляндия объединят противоракетную оборону в Финском заливе.

В июле Финляндия приняла закон об ужесточении безопасности на российской границе.

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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