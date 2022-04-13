Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели, – премьер

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон в Стокгольме, пишет "Европейская правда".

"Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину. Мнения людей в Финляндии, а также в Швеции изменились очень сильно из-за российских действий. Это очень четко видно. И это привело к дискуссии о нашем выборе безопасности, о членстве в НАТО", - сказала Марин.



Правительство Финляндии должно передать в парламент документ с аналитикой разных возможностей безопасности страны в будущем.



"Я не буду давать никаких сроков, когда мы примем решение. Но я думаю, что это произойдет довольно быстро, в течение недель, не месяцев. Думаю, все партии, парламентские группы и президент сделают так, чтобы решение было в ближайшие недели", - отметила Марин.



Марин также предупредила, что в процессе рассмотрения решения существуют значительные риски действий со стороны России.



"И когда передавали отчет парламенту, мы также анализировали эти риски: гибридные угрозы, кибератаки, попытки влияния в разных сферах. Но мы не должны бояться принимать решения", - сказала премьер.

Напомним, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.

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