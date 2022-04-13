Финляндия может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели, – премьер
Мнения рядовых финнов изменились относительно членства в НАТО из-за агрессии России в Украине, поэтому страна может в ближайшие недели принять решение о вступлении в Альянс
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон в Стокгольме, пишет "Европейская правда".
"Все изменилось, когда Россия вторглась в Украину. Мнения людей в Финляндии, а также в Швеции изменились очень сильно из-за российских действий. Это очень четко видно. И это привело к дискуссии о нашем выборе безопасности, о членстве в НАТО", - сказала Марин.
Правительство Финляндии должно передать в парламент документ с аналитикой разных возможностей безопасности страны в будущем.
"Я не буду давать никаких сроков, когда мы примем решение. Но я думаю, что это произойдет довольно быстро, в течение недель, не месяцев. Думаю, все партии, парламентские группы и президент сделают так, чтобы решение было в ближайшие недели", - отметила Марин.
Марин также предупредила, что в процессе рассмотрения решения существуют значительные риски действий со стороны России.
"И когда передавали отчет парламенту, мы также анализировали эти риски: гибридные угрозы, кибератаки, попытки влияния в разных сферах. Но мы не должны бояться принимать решения", - сказала премьер.
- Напомним, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.
- Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное