Об этом пишет Yle.

"В распоряжении финских властей находится замороженное имущество попавших под санкции россиян, сумма которого составляет по меньшей мере €76 млн", - сообщило издание.

В частности, было заморожено более 1000 вагонов товарных поездов, чья стоимость может доходить до €20 млн. Также Управление по взысканию долгов Финляндии изъяло крупные партии ценного сырья. Так, в порту Коккола находится железная руда стоимостью €40 млн.

Финляндия применит жесткие санкции против РФ

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