Финляндия конфисковала имущество россиян на €76 млн
Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило имущество подосанкционных россиян по меньшей мере на €76 млн
Об этом пишет Yle.
"В распоряжении финских властей находится замороженное имущество попавших под санкции россиян, сумма которого составляет по меньшей мере €76 млн", - сообщило издание.
В частности, было заморожено более 1000 вагонов товарных поездов, чья стоимость может доходить до €20 млн. Также Управление по взысканию долгов Финляндии изъяло крупные партии ценного сырья. Так, в порту Коккола находится железная руда стоимостью €40 млн.
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