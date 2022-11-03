Об этом заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле, пишет Reuters.

"Пора приветствовать Финляндию и Швецию как полноправных членов НАТО. В эти опасные времена еще важнее завершить их вступление, чтобы предотвратить любое недоразумение или просчет в Москве", - сказал Столтенберг.