Финляндия и Швеция смогут немедленно получить членство в НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - экс-генсек Альянса Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндия и Швеция смогут немедленно получить членство в НАТО в случае новой агрессии России против Украины
Об этом Расмуссен заявил в интервью финской телекомпании Yle.
По его словам, если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО, то немедленно его получили бы.
"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.
Он добавил, что попытки президента России Владимира Путина остановить расширение НАТО на восток, приводят к обратным последствиям.
"Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - убежден Расмуссен.
- Напомним, в своих обращениях к финнам по случаю празднования начала нового 2022 года президент и премьер Финляндии Саули Нииностио и Санна Марин сообщили о готовности страны присоединиться к НАТО.
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