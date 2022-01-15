Финляндия и Швеция смогут немедленно получить членство в НАТО в случае вторжения РФ в Украину, - экс-генсек Альянса Расмуссен

Об этом Расмуссен заявил в интервью финской телекомпании Yle.

По его словам, если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО, то немедленно его получили бы.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.

Он добавил, что попытки президента России Владимира Путина остановить расширение НАТО на восток, приводят к обратным последствиям.

"Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - убежден Расмуссен.