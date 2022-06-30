Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция официально подпишут свои протоколы о вступлении в Альянс 5 июля
Об этом сообщает BBC со ссылкой на слова Столтенберга.
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, подписание соглашения будет лишь формальностью, поскольку решение о присоединении к Альянсу уже было принято.
После этого протокол о вступлении должен ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов.
На вопрос, будет ли Альянс пытаться сохранить единство с таким количеством разных членов, Столтенберг ответил, что это не является для него слабостью, потому что Альянсу входят демократические страны.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
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