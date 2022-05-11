Об этом сообщает Sky News.

Джонсон подписал декларацию с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, а сегодня днем он отправится в Финляндию, чтобы подписать подобную декларацию безопасности с президентом Саули Нииностио.

В декларациях предусмотрено изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также усиление безопасности во всех трех странах и Северной Европе.

Новые соглашения также позволят Великобритании сотрудничать с северными партнерами и их вооруженными силами во всех сферах, включая киберпространство.

"Мы непоколебимы и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами. Это не краткосрочный союз, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять оборону Европы для будущих поколений", - подчеркнул Борис Джонсон.

Журналисты и эксперты отмечают, что Швеция и Финляндия синхронно начнут вступление в НАТО уже на следующей неделе. Такое решение оба, к тому же нейтральных, государства приняли на фоне российской агрессии в Украине.

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