Финляндия и Швеция подписали соглашение о безопасности с Великобританией на фоне роста угроз в регионе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии в преддверии ожидаемой подачи этими странами заявок на вступление в НАТО
Об этом сообщает Sky News.
Джонсон подписал декларацию с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, а сегодня днем он отправится в Финляндию, чтобы подписать подобную декларацию безопасности с президентом Саули Нииностио.
В декларациях предусмотрено изменение сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой страной, усиление обмена разведывательными данными, ускорение совместных военных тренировок, учений и развертываний, а также усиление безопасности во всех трех странах и Северной Европе.
Новые соглашения также позволят Великобритании сотрудничать с северными партнерами и их вооруженными силами во всех сферах, включая киберпространство.
"Мы непоколебимы и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами. Это не краткосрочный союз, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять оборону Европы для будущих поколений", - подчеркнул Борис Джонсон.
- Журналисты и эксперты отмечают, что Швеция и Финляндия синхронно начнут вступление в НАТО уже на следующей неделе. Такое решение оба, к тому же нейтральных, государства приняли на фоне российской агрессии в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное