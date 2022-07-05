Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Об этом сообщил Euronews , транслировавший церемонию подписания в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса.

Протоколы о вступлении в НАТО подписали министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и глава МИД Швеции - Анн Линде.

Также документ подписали представители всех 30 стран НАТО, пишет Радио Свобода .

"Сегодняшнее подписание протокола о вступлении станет важным шагом на нашем пути к полноправному членству в НАТО. Следующим этапом будет процесс ратификации в каждой из стран Альянса", — отметила Линде.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и руководители МСФ Финляндии и Швеции назвали день подписания документа историческим.

Напомним, в Финляндии предлагают разместить базу НАТО в 20 км от границы с Россией.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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