Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО
Об этом сообщил Euronews , транслировавший церемонию подписания в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса.
Протоколы о вступлении в НАТО подписали министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и глава МИД Швеции - Анн Линде.
Также документ подписали представители всех 30 стран НАТО, пишет Радио Свобода .
"Сегодняшнее подписание протокола о вступлении станет важным шагом на нашем пути к полноправному членству в НАТО. Следующим этапом будет процесс ратификации в каждой из стран Альянса", — отметила Линде.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и руководители МСФ Финляндии и Швеции назвали день подписания документа историческим.
- Напомним, в Финляндии предлагают разместить базу НАТО в 20 км от границы с Россией.
- Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Альянс всего месяц назад. 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
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