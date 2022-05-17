Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО 18 мая, - шведский премьер
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что 18 мая Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО
Об этом она сказала на пресс-конференции, передает Yle .
"НАТО усиливает безопасность в Балтийском море. Финляндия и Швеция соглашаются, что мы двигаемся вперед вместе. Завтра мы совместно подадим заявки на вступление в НАТО", - заявила Андерссон.
Она пошутила, что Швеция ждала Финляндию, чтобы вместе подать заявки на вступление в НАТО.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.
- 16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в Альянс.
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