Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО 18 мая, - шведский премьер

Об этом она сказала на пресс-конференции, передает Yle .

"НАТО усиливает безопасность в Балтийском море. Финляндия и Швеция соглашаются, что мы двигаемся вперед вместе. Завтра мы совместно подадим заявки на вступление в НАТО", - заявила Андерссон.

Она пошутила, что Швеция ждала Финляндию, чтобы вместе подать заявки на вступление в НАТО.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

16 мая официально стало известно, что Швеция подаст заявку на членство в НАТО.

17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в Альянс.