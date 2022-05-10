Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО после 15 мая, - СМИ
Финляндия и Швеция могут начать процесс вступления в НАТО после 15 мая
Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.
12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер Санна Марин впервые высказали позиции о вступлении страны в НАТО.
14 мая должны объявить о своей позиции социал-демократ – и станут известны позиции ключевых партий в парламенте.
Решение президента и правительства должно быть принято 15 мая. После этого парламент должен рассмотреть еще один доклад о членстве.
В Швеции решение планируют принять 15 мая.
- Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .
- 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
- 20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.
- В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.
- 28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.
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