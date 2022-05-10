Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО после 15 мая, - СМИ

Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

12 мая президент Финляндии Саули Нииностио и премьер Санна Марин впервые высказали позиции о вступлении страны в НАТО.

14 мая должны объявить о своей позиции социал-демократ – и станут известны позиции ключевых партий в парламенте.

Решение президента и правительства должно быть принято 15 мая. После этого парламент должен рассмотреть еще один доклад о членстве.

В Швеции решение планируют принять 15 мая.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.

В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.