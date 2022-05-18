Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО
Об этом сообщает миссия Швеции при НАТО в Twitter.
В среду утром посол Швеции в НАТО Аксель Вернгофф и его финский коллега Клаус Коргонен подали заявки на членство, подписанные министрами иностранных дел обеих стран генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу.
"Исторический день. Сегодня Финляндия и Швеция передают генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых выражается заинтересованность стран в подаче заявки на членство в НАТО", - говорится в сообщении миссии Швеции при НАТО.
Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.
17 мая заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии принял решение о присоединении к Альянсу.
Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран - членов блока.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а 16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в Альянсе.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в блок, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление 18 мая.
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