Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Об этом сообщает миссия Швеции при НАТО в Twitter.

В среду утром посол Швеции в НАТО Аксель Вернгофф и его финский коллега Клаус Коргонен подали заявки на членство, подписанные министрами иностранных дел обеих стран генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу.

"Исторический день. Сегодня Финляндия и Швеция передают генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых выражается заинтересованность стран в подаче заявки на членство в НАТО", - говорится в сообщении миссии Швеции при НАТО.

Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

17 мая заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел Анн Линде. В тот же день парламент Финляндии принял решение о присоединении к Альянсу.

Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран - членов блока.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а 16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в Альянсе.

17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в блок, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление 18 мая.

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