Финляндия и Эстония получили плавучий СПГ-терминал, заменяющий поставки газа из России
В Финляндию в среду прибыл плавучий СПГ-терминал, который поможет заменить поставки российского трубопроводного газа для двух стран.
Об этом сообщает финский оператор газовых сетей Gasgrid, передает BBC.
Судно Exemplar, прибывшее в финский порт Инкоо из Гибралтара, оснащено установкой для регазификации сжиженного природного газа и закачки его в трубопроводную систему. Поступающий в систему газ будет использоваться для поставки Эстонии по трубопроводу Balticconnector.
Россия прекратила поставки природного газа в соседнюю Финляндию по трубопроводу в мае, после того, как страна отказалась платить поставщику в рублях. Москва ввела это мероприятие для клиентов из "недружественных стран", чтобы обойти западные санкции, введенные в ответ на вторжение в Украину.
Чтобы восполнить дефицит и избавиться от зависимости от российского газа, Финляндия подписала 10-летний договор аренды СПГ-терминала с американской компанией Excelerate Energy. Стоимость аренды судна Exemplar – около 126 тысяч евро в сутки.
"Плавающий терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для постепенного отказа от зависимости Финляндии от российского газа и обеспечения непрерывности поставок газа в Финляндию", - говорится в заявлении Gasgrid.
Финляндия и Эстония координировали создание инфраструктуры для приема СПГ, и поначалу Эстония собиралась поставить этот терминал в своем порту Палдиски, но осенью министры экономики двух стран договорились, что Exemplar все же пришвартуется в Финляндии.
СПГ будет доставляться в Финляндию танкерами дважды в месяц. Первый танкер прибудет в январе.
- Напомним, накануне в парламенте Финляндии призвали передать Украину танки Leopard-2.
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