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Главная Мир Финляндия готовится к тому, что Россия попытается устроить искусственный кризис на границе, - общественный вещатель Yle

Финляндия готовится к тому, что Россия попытается устроить искусственный кризис на границе, - общественный вещатель Yle

9 июня, 2022 четверг
17:36
Мир

Правительство Финляндии внесло в парламент предложение о внесении изменений в Закон о пограничной охране, что позволит не пропускать мигрантов в страну, а оставлять у границы

Об этом сообщает общественное вещание Финляндии Yle.

Правительство внесло в парламент законопроект, ослабляющий правозащитную составляющую миграционного режима страны. Он предусматривает возможность временно централизованно удерживать вблизи границы незаконно пересекающих ее лиц.

Это нововведение будет касаться только тех случаев, когда речь идет об искусственной манипуляции миграционными потоками.

  • Напомним, недавно в Польшу из Беларуси пытались проникнуть 32 человека. Инциденты произошли на участках Пласка, Беловежа, Кузница, Новый Двор и Дубичи Церкивни. Двое из Турции и Молдовы были задержаны за помощь в пересечении границы.

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