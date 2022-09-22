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Финляндия готовит решение о запрете въезда российским туристам

22 сентября, 2022 четверг
04:55
Мир

Финляндия приняла решение начать национальные меры по недопущению российских туристов в страну

Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной, – говорит министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. – Мы решили сегодня начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить это туристическое движение или полностью предотвратить его".

Воплотить новые наработки власти планируют как можно быстрее, вопросы уже исследуют эксперты из разных министерств страны.

"Мы просили, чтобы органы Европейского Союза и Комиссии двигались в этом вопросе, но не можем гарантировать, что это движение произойдет очень быстро, – объясняет Хаависто причины национального решения. – Нет никаких моральных или нравственных оснований для того, что в то же время, когда Россия ведет войну против Украины, отпуска или путешествия россиян в Финляндию и другие части Европы продолжались в обычном режиме".

  • Напомним, Финляндия предлагает включить визовый бан для россиян в санкции ЕС.

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