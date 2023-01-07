Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины
Финляндия продолжает помогать Украине, сейчас она готовит очередной 12-й пакет военной помощи для нашей страны
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Микко Савола в твиттере.
"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержание поддержки готовится совместно с Силами обороны, учитывая, что мы не ослабляем собственную обороноспособность", - написал он.
В то же время глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что его страна не будет разглашать подробности пакета по соображениям безопасности.
"Международные дискуссии идут постоянно. По соображениям безопасности Финляндия не открывает содержание поддержки для общественности", - добавил он.
- 28 декабря в парламенте Финляндии призвали передать Украину танки Leopard-2. Таким образом, по мнению депутатов, Финляндия может дать пример другим странам помогать Украине в войне против России.
- 29 декабря Финляндияотправила в Украину пять грузовиков с материальной помощью. В частности, украинской стороне было передано необходимое оборудование для энергетики и больниц, а также школьную мебель.
- 7 января глава комитета по вопросам обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил , что Финляндия передаст Украине танки Leopard 2, если соответствующее решение примут другие страны Европы.
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