Финляндия готовит 9-й пакет военной помощи Украине, - глава минобороны Кайкконен
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит новый пакет военной помощи для Украины и он "вряд ли будет последним"
Об этом Кайкконен сказал в ходе заседания в парламенте Финляндии.
"Новый пакет помощи вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", – сказал Кайкконен.
По словам министра, решение об отправке будет принято в ближайшее время. При этом подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине близится к завершению.
Известно, что общая стоимость предыдущих пакетов финской помощи оценивается почти в 93 миллиона евро.
- 27 сентября, из-за "последних изменений в сфере безопасности" и массового желания россиян поскорее выехать из РФ, финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией.
- 29 сентября сообщалось, что власть Финляндии закроет государственную границу для российских туристов в ночь с 29 на 30 сентября, но есть ряд исключений: в страну могут въехать, например, представители оппозиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.88
-
EUR
Покупка 38.91Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное