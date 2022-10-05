Финляндия готовит 9-й пакет военной помощи Украине, - глава минобороны Кайкконен

Об этом Кайкконен сказал в ходе заседания в парламенте Финляндии.

"Новый пакет помощи вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", – сказал Кайкконен.

По словам министра, решение об отправке будет принято в ближайшее время. При этом подготовка к отправке девятой партии военной помощи Украине близится к завершению.

Известно, что общая стоимость предыдущих пакетов финской помощи оценивается почти в 93 миллиона евро.

27 сентября, из-за "последних изменений в сфере безопасности" и массового желания россиян поскорее выехать из РФ, финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией.

29 сентября сообщалось, что власть Финляндии закроет государственную границу для российских туристов в ночь с 29 на 30 сентября, но есть ряд исключений: в страну могут въехать, например, представители оппозиции.

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