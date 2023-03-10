Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

"Недавно Финляндия приняла решение о тринадцатом пакете помощи со средствами для обороны, включая тяжелое вооружение. Наша военная поддержка сегодня достигает 750 млн евро и делает Финляндию одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину. Мы также тренируем членов Вооруженных сил Украины как участник европейской коалиции". очень скоро - в рамках тренировочной миссии ЕС. Мы уже готовим наш четырнадцатый пакет военной помощи", - заявила глава финского правительства.

Кроме того, Марин также отметила, что внимательно выслушала президента Зеленского, который проинформировал ее о потребностях ВСУ и долгосрочных потребностях Украины.

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В то же время она также подчеркнула, что Европа должна разработать сильную и эффективную оборонную индустрию, которая смогла бы поставлять средства в Украину в будущем, прежде всего снаряды. По ее словам, об этом речь пойдет на следующем собрании Европейского совета.

Также премьер-министр заверила, что никто в стране не выступает за прекращение поддержки Украины.

"Мы живем в темные времена, но, я надеюсь, мы объединены… Украина борется на передовой за европейские ценности. Среди народа Финляндии во время предвыборной программы ни один человек не сказал, что нужно прекратить поддерживать Украину. Напротив, все говорят, что надо поддерживать Украину еще больше", - сказала Марин.