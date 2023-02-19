Финляндия готова вступить в НАТО, даже если заявку Швеции не ратифицируют

Об этом пишет Associated Press.

Микко Савола утвердил журналистам AP, что Финляндия предпочла бы две страны присоединиться к Альянсу вместе, но это не остановит процесс, если Турция решит одобрить заявку Финляндии, но не Швеции, как она предупреждала.

"Швеция – наш ближайший партнер", – сказал министр обороны. "Почти еженедельно у наших сил обороны есть общие тренировки и т.д. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но сейчас это в руках Турции".