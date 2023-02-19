Финляндия готова вступить в НАТО, даже если заявку Швеции не ратифицируют
Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что его страна присоединится к НАТО без Швеции, если Турция заблокирует заявку Стокгольма
Об этом пишет Associated Press.
Микко Савола утвердил журналистам AP, что Финляндия предпочла бы две страны присоединиться к Альянсу вместе, но это не остановит процесс, если Турция решит одобрить заявку Финляндии, но не Швеции, как она предупреждала.
"Швеция – наш ближайший партнер", – сказал министр обороны. "Почти еженедельно у наших сил обороны есть общие тренировки и т.д. Это очень глубокое сотрудничество, и мы также полностью доверяем друг другу. Но сейчас это в руках Турции".
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
- 11 февраля стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
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