Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, - IltaLehti
Власти Финляндии обсуждали вопрос вступления в НАТО без Швеции на прошлой неделе и могут решиться на такой шаг, учитывая соседство с Россией
Об этом сообщает IltaLehti
"Надо признать факты: мы являемся соседом России. Геополитическое положение Швеции очень отличается от нашего", — подчеркнул один из источников издания.
После полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО. Однако Турция с самого начала выдвинула Швеции ряд условий (в частности, потребовала объявить Рабочей партии Курдистана террористической организацией). А после недавней акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, в Анкаре заявили, что не поддержат шведскую заявку в НАТО.
На фоне этих разногласий министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто предположил, что стране придется пересмотреть вопросы вступления в НАТО одновременно со Швецией. Позже он смягчил этот комментарий, подчеркнув, что совместное включение стран в альянс остается приоритетным вариантом.
- Напомним, 31 января полиция Финляндии предотвратила сжигание Корана на акции в Хельсинки.
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