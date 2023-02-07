Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, - IltaLehti

Об этом сообщает IltaLehti

"Надо признать факты: мы являемся соседом России. Геополитическое положение Швеции очень отличается от нашего", — подчеркнул один из источников издания.

После полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО. Однако Турция с самого начала выдвинула Швеции ряд условий (в частности, потребовала объявить Рабочей партии Курдистана террористической организацией). А после недавней акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме, в Анкаре заявили, что не поддержат шведскую заявку в НАТО.

На фоне этих разногласий министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто предположил, что стране придется пересмотреть вопросы вступления в НАТО одновременно со Швецией. Позже он смягчил этот комментарий, подчеркнув, что совместное включение стран в альянс остается приоритетным вариантом.