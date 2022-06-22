Об этом сообщает Reuters.

По словам генерала Кивинена, Финляндия накопила значительный арсенал. Он также считает, что, несмотря на военную технику и оружие, гораздо более важным фактором является то, что финны мотивированы бороться против агрессора.



Известно, что после Второй мировой войны Хельсинки поддерживал высокий уровень военной готовности.



"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно на случай такой войны, которая ведется сейчас в Украине. Оборона будет включать в себя массированное использование огневой мощи, бронетехники, а также воздушных сил. Украина не по зубам России, как и Финляндия", - заявил Кивинен.



Как напоминает Reuters, около 100 000 финнов были убиты в ходе двух войн, в которых Финляндия воевала против Советского Союза. В результате этих конфликтов страна потеряла десятую часть своей территории.

Власти Финляндии сообщили , что страна предоставила временную защиту более 25 тысячам украинцев, прибывших с начала полномасштабной войны

Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если Турция будет блокировать вступление

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