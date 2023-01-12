Финляндия готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине
Финляндия может передать Украине танки Leopard, если сначала это сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы
Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Yle .
"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине, потребуется также участие Финляндии", - сказал он.
По словам Ниинисте, Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков, поскольку сама имеет общую границу с Россией и пока еще не является членом НАТО.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное