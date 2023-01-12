Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает Yle .

"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине, потребуется также участие Финляндии", - сказал он.

По словам Ниинисте, Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков, поскольку сама имеет общую границу с Россией и пока еще не является членом НАТО.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb