Финляндия готова отказаться от российских энергоресурсов, - министр энергетики

Об этом сообщает издание Yle, ссылаясь на министра экономики Финляндии Мика Линтиля.

"Российская нефть сейчас в Украине превращается в кровь", – подчеркнул он.

По его словам, замена российской нефти не представляет особой проблемы, поскольку ее можно импортировать из других стран.

"Россию необходимо энергетическо изолировать, потому что это единственный способ повлиять на российскую экономику настолько сильно, чтобы это оказало влияние на их действия", - подчеркнул министр.

Также он заявил, что Финляндия готова самостоятельно отказаться от российских энергоресурсов.

ЕС может принять решение об эмбарго на энергоносители из России 6 апреля.

Однако из-за отсутствия единогласия среди стран Евросоюза обсуждают альтернативные варианты эмбарго.

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