English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир Финляндия готова отказаться от российских энергоресурсов, - министр энергетики

Финляндия готова отказаться от российских энергоресурсов, - министр энергетики

5 апреля, 2022 вторник
05:11
Мир

Финляндия готова пойти на отказ от российских энергоресурсов, поскольку "российская нефть сейчас в Украине превращается в кровь"

Об этом сообщает издание Yle, ссылаясь на министра экономики Финляндии Мика Линтиля.

"Российская нефть сейчас в Украине превращается в кровь", – подчеркнул он.

По его словам, замена российской нефти не представляет особой проблемы, поскольку ее можно импортировать из других стран.

"Россию необходимо энергетическо изолировать, потому что это единственный способ повлиять на российскую экономику настолько сильно, чтобы это оказало влияние на их действия", - подчеркнул министр.

Также он заявил, что Финляндия готова самостоятельно отказаться от российских энергоресурсов.

  • ЕС может принять решение об эмбарго на энергоносители из России 6 апреля.
  • Однако из-за отсутствия единогласия среди стран Евросоюза обсуждают альтернативные варианты эмбарго.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін
3 апреля, 2022 воскресенье
Путин готов использовать ядерное оружие в войне против Запада, - Пионтковский
3 апреля, 2022 воскресенье
"Для европейских любителей российского газа". Аваков показал полученные от Нацполиции фото и видео из Бучи и Гостомеля
Угорщина
4 апреля, 2022 понедельник
Венгрия – позор Европейского Союза. Следует приостановить ее членство в ЕС и НАТО, - политолог о позиции венгерской власти по отношению к Украине
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.27
    Продажа 32.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
5 апреля
06:19
В Василькове на Киевщине терроборона вместе с разведчиками захватили вражеский БМД-4
06:16
На Киевщине журналистам разрешили работать во время усиленного комендантского часа
05:52
В Сумской области находят замученных россиянами цивильных граждан, - председатель ОВА
05:35
Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 5 апреля
04:52
Великобритания обещает в Совбезе ООН показать миру "путинскую войну такой, какова она на самом деле"
04:34
США перебросили в Польшу дополнительные силы военной авиации
04:12
В США назвали террор на оккупированных территориях не случайностью, а частью плана России
03:54
Российские войска на Донбассе обстреляли химический завод, - штаб ООС
03:35
Посол Литвы в Украине возвращается в Киев
03:14
Зеленский выступит в Совбезе ООН и парламенте Испании
02:54
нефть
В ЕС рассматривают варианты отказа от российских углей и нефти, - WSJ
02:36
Пентагон
На выходных США направила в Украину военную помощь на $800 млн, - Пентагон
02:19
ООН
Действия россиян в Киевской области очень вероятно военные преступления и серьезные нарушения международного права, - ООН
02:01
F-16
США согласовали продажу Болгарии истребителей F-16
01:42
Карл Негаммер
В ближайшее время в Украину прибудет канцлер Австрии
01:22
Новая-старая тактика России, когда она перекладывала собственные преступления на других, не сработает, - Зеленский
01:13
World of Tanks Wargaming
Без World of Tanks и доступ к научной информации. В Минцифре сообщили о новых технологических ограничениях для России и Беларуси
00:54
Российским пропагандистам не удастся скрыть правду о преступлениях РФ, разве получится наработать на трибунал, - Зеленский
00:42
Франция готовится выслать 30 российских дипломатов
00:27
Эспрессо, 5-й канал и Прямой отключила Банковая. Именно так начиналась цензура в путинской России, - журналист
00:07
Россия соврала. New York Times показала спутниковые фото, на которых мертвые тела на улицах Бучи лежат неделями, задолго до освобождения города ВСУ
00:06
Airbnb с 4 апреля запретил пользователям из России и Беларуси бронировать жилье
2022, понедельник
4 апреля
23:59
Белый Дом
США анонсировали новые санкции против РФ
23:40
США предоставит Украине новый пакет безопасности, - Резников
23:21
В результате обстрела кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых, - мэр Николаева
23:17
Кулеба пригласил министров иностранных дел стран Большой семерки посетить Бучу
23:13
С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1430 мирных украинцев, - ООН
22:50
Канада вводит новые санкции против России
22:48
Пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной" – это доказательство для трибунала над РФ, - Зеленский
22:20
Над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги, - Госпогранслужба
22:18
Зеленский официально утвердил состав делегации на переговорах с РФ
22:04
"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой", - Франк-Вальтер Штайнмайер
21:59
Харьковский горсовет
РФ не может закрепиться под Харьковом, часть войск отбрасывает ВСУ, - глава ОВА
21:35
Лига арабских государств готова стать посредником между Украиной и РФ, – глава МИД Египта
21:26
На Восточном направлении оккупанты потеряли до 30 солдат, 2 танка, 2 пушки, - ОТГ "Восток"
21:21
Эксклюзив
Только эмбарго на нефть и газ из России и наступательное оружие для Украины остановят эту войну, - Чалый
21:20
Россия до сих пор блокирует 7 эвакуационных автобусов из Мариуполя и нарушала режим "тишины" в гумкоридорах, - Верещук
21:14
Британия созывает заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений России в Буче
21:00
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан становится молодым Лукашенко, - эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"
20:59
ОПЗЖ
Депутаты запрещенной ОПЗЖ в Мариуполе "избрали" псевдоруководство города и заявили о принадлежности к "ДНР", - советник мэра
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV