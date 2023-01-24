Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Yle.

По словам дипломата, такой вариант возможен при условии, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

"Заявка Финляндии на вступление в НАТО, возможно, будет пересмотрена не одновременно со Швецией, если процесс рассмотрения заявки Швеции будет прерван на более длительный период времени", - заявил Хаависто.

При этом он отметил, что вариант присоединения к Альянсу вместе со Швецией остается для Финляндии в приоритете.

Отметим, что из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в Альянсе не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Президент Реджеп Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после инцидента в Стокгольме.

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.

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