Финляндия допускает возможность вступления в НАТО без Швеции
Финляндия не исключает, что членство страны в НАТО будет рассматриваться без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года
Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Yle.
По словам дипломата, такой вариант возможен при условии, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".
"Заявка Финляндии на вступление в НАТО, возможно, будет пересмотрена не одновременно со Швецией, если процесс рассмотрения заявки Швеции будет прерван на более длительный период времени", - заявил Хаависто.
При этом он отметил, что вариант присоединения к Альянсу вместе со Швецией остается для Финляндии в приоритете.
Отметим, что из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в Альянсе не ратифицировали только Турция и Венгрия.
- Президент Реджеп Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после инцидента в Стокгольме.
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