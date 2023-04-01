Финляндия должна официально стать членом НАТО в течение нескольких недель, - глава МИД

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекки Хаависто, передает YLE.

"Очевидно, Турция как можно быстрее доставит документ о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепартаменте США. Когда это произойдет, американцы проинформируют генсека НАТО Столтенберга, и он пошлет нам приглашение. Это может произойти в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике-вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", - отметил он.