Финляндия должна официально стать членом НАТО в течение нескольких недель, - глава МИД
Официальное приглашение генсека Йенса Столтенберга на вступление Финляндии в НАТО могут прислать в любой день: его ожидают в ближайшие недели
Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекки Хаависто, передает YLE.
"Очевидно, Турция как можно быстрее доставит документ о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепартаменте США. Когда это произойдет, американцы проинформируют генсека НАТО Столтенберга, и он пошлет нам приглашение. Это может произойти в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике-вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", - отметил он.
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