Финляндия 12 мая официально объявит о намерении вступить в НАТО, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Ниинисте планирует выступить с заявлением о вступлении в НАТО утром 12 мая, после чего его официально поддержат все фракции парламента.

В ближайшие дни с аналогичным заявлением выступит Швеция. На следующей неделе обе страны подадут официальные заявки на вступление в НАТО.

Финляндия была нейтральной страной почти 80 лет, а Швеция – два столетия.

До нападения России на Украину большинство граждан обеих стран было против вступления в военные блоки. После 24 февраля вступление в НАТО поддерживают 76% финнов. Против – всего 12%.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .

В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

10 мая сообщалось, что Финляндия и Швеция могут начать процесс вступления в НАТО после 15 мая.

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