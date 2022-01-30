Финляндии следует вступать в НАТО без референдума, - экс-министр обороны
Бывший финский министр обороны Юсси Нийнисте считает, что его стране можно было бы присоединиться к НАТО и без всенародного референдума
По его мнению, начинать подготовку процесса вступления следует уже сейчас. Ключевую роль в этом мог бы сыграть президент Саули Ниинисте, говорит бывший чиновник. Об этом он заявил финскому общественному вещанию YLE.
Экс-министр обороны ссылается на недавний опрос MTV (siirryt toiseen palveluun), согласно которому половина респондентов поддержала бы членство в НАТО, если бы государственное руководство выступило с соответствующей рекомендацией.
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Ниинисте отмечает, что вступление Финляндии в НАТО необходимо для защиты от вероятной российской агрессии, тогда как "в нынешней ситуации США предоставили бы военную помощь скорее Швеции, чем Финляндии", говорится в сообщении.
Опросы общественного мнения показывают, что среди финнов поддержка членства в НАТО стабильно составляет 30%, подчеркивает YLE.
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