Финансовый "Рамштайн": на заседании высоко оценили действия правительства Украины в условиях войны

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Представители стран G7, правительства Украины и международных финансовых институтов обсудили, как лучше координировать экономическую поддержку для удовлетворения неотложных потребностей Украины в финансировании и будущих усилий по экономическому восстановлению и реконструкции", - говорится в сообщении.

Согласно информации, участники форума обязались тесно сотрудничать с украинскими властями для определения приоритетов и последовательности стратегических экономических потребностей. Кроме того, было договорено, что комитет будет содействовать проведению реформ в Украине, координировать экономическую помощь для стабилизации украинской экономики и поддержки устойчивого и инклюзивного обновления.

Кроме того, на заседании прозвучала высокая оценка управления Кабмином украинской экономикой в условиях войны, а также видение программы экономических реформ на широкой основе.

Напомним, в четверг, 26 января, Украина провела с международными партнерами первое заседание " финансового Рамштайна" в онлайн-формате.

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