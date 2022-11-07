Финансовый ленд-лиз работает, – заместитель главы Совета НБУ
Василий Фурман, заместитель главы Совета НБУ, считает, что ежемесячное финансирование от США и ЕС составит около $3 млрд, а с МВФ эта цифра может быть в разы больше
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Меня радует, что проделана тяжелая работа в течение этих месяцев войны, но финансовый ленд-лиз работает. Есть большая вероятность, что $38 млрд будут профинансированы США. Уже известно, что $1,5 млрд ежемесячно США готовы нам предоставлять до окончания войны. Европейский Союз также делает соответствующие шаги и раньше были заявления президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, что они хотят заложить в бюджет в следующем году 18 млрд евро помощи для нашего государства, соответственно, помесячно это 1,5 млрд евро", - прокомментировал замглавы Совета НБУ.
Василий Фурман добавил, что по предварительному подсчету Украина выходит на $3 млрд ежемесячно с помощью западных партнеров.
"Я надеюсь, что МВФ займет более проактивную позицию в финансовой помощи Украине, потому что те около $3 млрд не значительны, а МВФ может больше. Мы слышали заявления о том, что ведутся переговоры и эта цифра может быть в разы больше, а сумма будет зависеть от решения Совета директоров МВФ", - заметил Фурман.
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