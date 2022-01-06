Финансовый комитет Рады в январе будет предлагать правительству кадровые изменения на таможне, - Гетманцев
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что Украина ежегодно недополучает 50 млрд грн из-за контрабанды на таможне, ситуация в ведомстве остается ужасной, поэтому профильный комитет Верховной Рады будет предлагать в январе правительству кадровые изменения на таможне
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Эспрессо.TV.
"Мы считаем, что государство недополучает 50 млрд грн из-за контрабанды на таможне. Ситуация на таможне действительно ужасная. Ее мы в комитете сейчас берем под контроль", – сказал он.
Гетманцев уточнил, что комитет пока не видит существенных сдвигов.
"Я думаю, что в январе мы будем рекомендовать правительству определенные кадровые решения относительно того, чтобы вообще изменить ситуацию на таможне", – сказал парламентарий.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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