Финансовый комитет Рады в январе будет предлагать правительству кадровые изменения на таможне, - Гетманцев

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Эспрессо.TV.

"Мы считаем, что государство недополучает 50 млрд грн из-за контрабанды на таможне. Ситуация на таможне действительно ужасная. Ее мы в комитете сейчас берем под контроль", – сказал он.

Гетманцев уточнил, что комитет пока не видит существенных сдвигов.

"Я думаю, что в январе мы будем рекомендовать правительству определенные кадровые решения относительно того, чтобы вообще изменить ситуацию на таможне", – сказал парламентарий.