Финансовые махинации на более чем €600 тыс.: задержали организатора транснациональной мошеннической группы из Украины
Организатор транснациональной мошеннической группы, который вместе с сообщниками присвоил более €600 тыс., задержан во время пересечения границы Польши с Беларусью
Об этом сообщает Киберполиция Украины .
Следствие установило, что украинец вместе с гражданином Молдовы воровали деньги с карточек жителей Евросоюза. Злоумышленники узнавали данные похищенных банковских карт заказывали в интернете товары на несколько тысяч евро за операцию. Далее через специальную сеть сбывали приобретенное в восточноевропейских странах.
Сообщается, что за три года действия преступной организации на территории ЕС и Украины воры "наварили" свыше €600 тыс.
"Фигуранта задержали пограничники Польши по ордеру на арест от правоохранительных органов Германии, во время пересечения границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.
Еще один злоумышленник уже находится под стражей.
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