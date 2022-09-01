Об этом сообщает Киберполиция Украины .

Следствие установило, что украинец вместе с гражданином Молдовы воровали деньги с карточек жителей Евросоюза. Злоумышленники узнавали данные похищенных банковских карт заказывали в интернете товары на несколько тысяч евро за операцию. Далее через специальную сеть сбывали приобретенное в восточноевропейских странах.

Сообщается, что за три года действия преступной организации на территории ЕС и Украины воры "наварили" свыше €600 тыс.

"Фигуранта задержали пограничники Польши по ордеру на арест от правоохранительных органов Германии, во время пересечения границы с Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

Еще один злоумышленник уже находится под стражей.

Государственное бюро расследований по подозрению во взяточничестве задержало одного из заместителей начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области.

Во Львовской области руководителя одного из райотделов исполнительной службы поймали на взятке.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения от предпринимателей за согласование разрешительной документации.