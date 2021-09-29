Финансовое состояние большинства украинских семей ухудшилось за текущий год - соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром "Социс" 16 - 21 сентября 2021 года.



Так, 94,6% опрошенных отметили, что в текущем году ощутили рост цен. И только для 3,5% украинцев роста цен не был заметным.



Кроме того, 64,3% украинцев отметили, что за этот год финансовое положение их семей ухудшилось. Для 29,3% опрошенных не произошло никаких изменений в финансовом состоянии семьи и для 4% - финансовая ситуация улучшилась.



При этом 33,6% украинцев считают ответственным за социально-экономическую ситуацию в стране Президента Зеленского, 30,3% - правительство, а 18,4% - Верховную Раду Украины.



В то же время, украинцы считают неэффективными действия власти для решения экономических проблем. Так, 46,7% опрошенных заявили, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем. 41,6% - считают действия президента и правительства в решении экономических проблем только частично эффективными. 4,3% опрошенных отметили, что считают действия президента и правительства эффективными.



Также большинство украинцев убеждены, что вопросы установления коммунальных тарифов должны решать президент и правительство. 62,3% - считают, что президент и правительство должны отвечать за определение коммунальных тарифов, а 28% украинцев назвали ответственными за это местные власти.



Большинство опрошенных также негативно оценили заявление советника Офиса президента Тимофея Милованова, что 40-летним гражданам не стоит рассчитывать в будущем на пенсию от государства. 76,1% опрошенных заявили, что не поддерживают такую позицию и считают, что Милованов должен уйти в отставку. Только 10,2% отметили, что такое заявление отражает реальную ситуацию в государстве с пенсионным обеспечением.



Опрос проведен 16 - 21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.