Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Ценим важную финансовую, экономическую, а также оборонную помощь со стороны США. Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли. Спасибо за все, что вы делаете для Украины, и что сегодня вы рядом", - сказал Зеленский.

Как пишет Окно в Америку, по словам Блинкена, сейчас наступил "ключевой момент" военных действий, поскольку продолжается контрнаступление Украины на Юге, которое, по его словам, "оказалось эффективным".

Блинкен также сказал, что "с нетерпением ждет больше информации" о контрнаступлении Украины, что сделает переговорную позицию Киева сильнее, когда Украина сядет за стол переговоров с Россией.

Кроме этого, Блинкен рассказал о вреде, нанесенном России санкциями США, сказав, что среди прочего они "не могут производить вещи, которые ранее экспортировали". Государственный секретарь отметил, что Москва "сейчас ищет оружие" от Северной Кореи и Ирана.

Также он отметил важность соглашения, достигнутого при посредничестве ООН и Турции, которое позволяет Украине экспортировать зерно из своих южных портов. Недавние угрозы российского президента Владимира Путина ее разорвать оказались контрпродуктивными, сказал Блинкен.

По его словам, он и глава Пентагона Ллойд Остин будут и дальше оказывать помощь Украине, которая "столь важна".

Блинкен также проинформировал украинского президента, что президент США в соответствии со своими полномочиями одобрил передачу Украине военной помощи на 675 миллионов долларов. Это уже двадцатое извлечение оружия и оборудования из складов американской армии с начала полномасштабного российского вторжения, включающего в себя дополнительное оружие, боеприпасы и оборудование из запасов Министерства обороны США.

Также Блинкен заявил, что Администрация США проинформировала Конгресс о намерении выделить еще 2,2 млрд долларов на долгосрочные инвестиции в рамках внешнего военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, которым потенциально угрожает российская агрессия. Таким образом, общая военная помощь США Украине с начала работы Администрации Байдена составит 15,2 миллиарда долларов.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом сегодня, 8 сентября. Он объявил о предоставлении еще $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым грозит Россия

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