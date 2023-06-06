Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Одним из злоумышленников является Наталья Писарева, псевдо-глава "администрации Черноморского района Крыма", которую назначил Сергей Аксенов. Пребывая в должности "первого заместителя министра культуры", она координировала вражескую информкампанию и призвала украинских защитников сдаваться в плен и жителей Крыма вступать в российские войска.

Еще одной коллаборанткой является бывшая чиновник управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области, возглавившая "казначейство "ЛНР", а также привлекла еще пятерых сообщников и экс-подчиненных из Старобельского, Новоайдарского, Миловского, Новопсковского и Марковского районов.

"На этих "должностях" они участвовали в финансовом обеспечении российских оккупационных группировок, привлеченных на восточном фронте", - пишет пресс-служба.

В общей сложности семи фигурантам сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность.

Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.