Финансируют оккупантов: СБУ объявила подозрение 7 топ-коллаборантам, в том числе соратнице Аксенова
Служба безопасности сообщила о подозрении 7 чиновникам-коллаборантам, скрывающимся на временно оккупированной территории Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Одним из злоумышленников является Наталья Писарева, псевдо-глава "администрации Черноморского района Крыма", которую назначил Сергей Аксенов. Пребывая в должности "первого заместителя министра культуры", она координировала вражескую информкампанию и призвала украинских защитников сдаваться в плен и жителей Крыма вступать в российские войска.
Еще одной коллаборанткой является бывшая чиновник управления Государственной казначейской службы Украины в Луганской области, возглавившая "казначейство "ЛНР", а также привлекла еще пятерых сообщников и экс-подчиненных из Старобельского, Новоайдарского, Миловского, Новопсковского и Марковского районов.
"На этих "должностях" они участвовали в финансовом обеспечении российских оккупационных группировок, привлеченных на восточном фронте", - пишет пресс-служба.
В общей сложности семи фигурантам сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность.
Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
- 23 мая стало известно, что Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть для получения разведывательной информации о Силах обороны Украины.
- 29 мая объявили подозрение пособнику захватчиков из Херсона, который во время оккупации сдавал им патриотически настроенных односельчан и обеспечивал российских военных продовольствием и материальными ресурсами.
- 1 июня суд заочно вынес приговор жительнице Луганщины, возглавила созданное оккупантами управление "пенсионного фонда". Ей назначили 8 лет тюрьмы.
- В Херсоне разоблачили коллаборанта, охранявшего российскую застенку, где издевались над участниками движения сопротивления. Также злоумышленник помогал проводить обыски.
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