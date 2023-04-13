Об обращении сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Российский шоубизнес продолжает зарабатывать миллиарды на основных музыкальных стриминговых платформах. Так называемые артисты государства-агрессора открыто одобряют войну и ежедневно финансируют российскую армию. Кто просто платит налоги в бюджет РФ, кто открыто донатит", - говорится в сообщении.

Федоров добавляет, что все это конвертируется в ракеты, летящие на украинские города и убивающие мирных людей.

"Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify должны заблокировать всех российских исполнителей. Это будет единственным правильным и справедливым шагом. Потому что в России даже музыка не может быть вне политики", - призывает министр.