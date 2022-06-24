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Финансирует "ДНР" и похитил артефакты из Крыма на миллионы долларов: ДБР разоблачила экс-нардепа Горбатова

24 июня, 2022 пятница
13:24
Криминал ДБР

ДБР разоблачило экс-председателя совета министров Крыма Валерия Горбатова, финансирующего "ДНР" и имеющего бизнес с "руководителем" полуострова Сергеем Аксеновым

Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

"Работники ДБР по информации ДСР Нацполиции разоблачили на финансировании террористической организации "ДНР" бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных лет возглавлял совет министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам," - отметили в ведомстве.

Кроме того, Валерий Горбатов присвоил культурное наследие Украины. По предварительной информации, она была похищена из музеев Крыма и приобретена у "черных археологов".

Также у экс-нардепа есть совместный бизнес с псевдоглавником временно оккупированного полуострова Сергеем Аксеновым. Жена самопровозглашенного главы Крыма придавала Валерию Горбатову доверенность на право пользования своим имуществом.

"Кроме этого Валерий Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности Горловской бумажной фабрики и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые осуществляют деятельность на временно оккупированной территории Украины и соответственно уплачивают там налоги чем фактически финансируют незаконные вооруженные террористические группировки", - заметили в ДБР.

Связанные с ним фирмы работают и во временно оккупированном Крыму. Чтобы скрыть, экс-депутат зарегистрировал их на сына, племянника и других доверенных лиц. Фирмы работают в сфере недвижимости, политики и агробизнеса.

"Следователи ДБР собрали неопровержимые доказательства причастности Валерия Горбатова к финансированию действий, направленных на свержение конституционного строя в Украине, изменение ее границ или государственной границы и оправдание агрессии против Украины", - отметил директор ДБР Алексей Сухачев.

По оперативной информации, бывший нардеп скрылся из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной войны РФ против Украины.

"В рамках начатого уголовного производства работники ДБР провели шесть одновременных обысков. В одном из принадлежащих эксдепутату офисных помещений Киева обнаружено более 6 тыс. единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в предварительно подготовленных "тайных комнатах" офисных помещений", - рассказали в ДБР.

Согласно заключению специалистов Национального музея истории Украины, исторические артефакты принадлежат эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

"В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры. По предварительным данным, коллекция стоит несколько миллионов долларов", - отметили в ДБР.

Валерию Горбатову грозит до 10 лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

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