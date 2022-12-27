Финансировали российский бюджет: на Черниговщине продавали химические вещества из РФ в бочках Газпрома
В Черниговской области продавали моторные масла и другие химические вещества из России в бочках Газпрома, таким образом финансируя бюджет врага
Об этом информирует Национальная полиция Украины.
"Представители российской корпорации с использованием подконтрольных украинских предприятий наладили схему реализации химической продукции на территории Украины. Полученные средства поступали в бюджет России для финансирования военной агрессии", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что в преступную группировку входили 10 предприятий, которые получали из России моторные масла, другие химические вещества. На базе своих мощностей в Украине расфасовывали и продавали товар. Вырученные средства отправляли обратно в РФ. Бенефициарный собственник этих предприятий – как в Украине, так и крупной корпорации в стране врага – гражданин России.
Правоохранители провели 14 обысков на производстве и дома у фигурантов, изъяты образцы продукции, документы, цифровые носители и накопители, подтверждающие введение финансово-хозяйственной деятельности.
"В процессе следствия установлено, что в период оккупации на территории этих предприятий дислоцировались российские военные и техника. В рамках уголовного производства осуществляется исследование и установление этих обстоятельств", – рассказал начальник управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Юрий Деревяга.
На основании решения суда на корпоративные права и основные активы головного предприятия наложили арест и передали в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
- 27 декабря СБУ изъяла из подпольных складов более 160 тыс. тонн украинской железной руды почти на 2 млрд гривен, принадлежавшей российскому олигарху.
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