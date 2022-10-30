Financial Times рассказала, как Россия крадет и продает украинское зерно
В воскресенье, 30 октября, газета Financial Times рассказала, как Россия ворует и продает украинское зерно с временно оккупированных территорий Запорожской области
Об этом шла речь в расследовании издания.
По данным Financial Times, в июне оккупанты создали так называемый Государственный зерновой оператор во временно оккупированном Бердянске, который возглавил бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Бусел.
Структура, не зарегистрированная ни в Украине, ни в России, должна формировать так называемый Государственный фонд зерна, однако через это "учреждение" россияне продают зерно, украденное со складов на временно оккупированных территориях.
В расследовании рассказывают о схеме, организованной россиянами с судном Pawell, принадлежащем, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo. 31 июля корабль прибыл в Керчинский пролив и выключил транспондер (прибор, передающий и принимающий сигналы на судне), после чего отправился в сторону порта.
Пока судно не отслеживали радары, на него загрузили 2 675 тонн пшеницы, а затем корабль вернулся в пролив и включил прибор снова. Pawell заранее имел документы, будто зерно загрузили не в Бердянске, а в российском порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе. Российский бизнесмен Игорь Пожидаев, владелец компании "Геос", являющейся продавцом зерна, заявил, что имеет все квитанции и документы, подтверждающие, что зерно не имеет отношения к Украине.
Газета пишет, что все "параллельные" документы вносятся в российские базы, поэтому у таможенников иностранных государств нет особых оснований сомневаться в легальности груза.
В дальнейшем судно отправилось в Турцию, где корабль разгрузился в порту Самсун. На это время транспондер был выключен. Когда судно в следующий раз появилось в доступе, оно уже было пустым.
26 сентября конечным пунктом назначения был небольшой восточнотурецкий порт Хопа, недалеко от границы с Грузией.
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