Financial Times: Порошенко призвал союзников ввести жесткие санкции против Путина и его окружения

Об этом он заявил журналистам британского издания Financial Times.

"Помимо сосредоточения внимания на своей обороне Киев призвал ввести западные санкции как сдерживающий фактор для будущей российской агрессии", - говорится в публикации FT.

"Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, заявил Financial Times, что действия России "толкают мир на грань новой мировой войны". Поэтому он призвал Запад "немедленно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения". По его словам, это касается Совбеза России, ее олигархов и членов обеих палат парламента", - пишет издание.

"США, Великобритания и ЕС вчера ввели новые санкции против России в ответ на ее движение на Донбасс, включая приостановку процесса утверждения газопровода "Северный поток - 2" для доставки российского газа в Европу", - говорится в публикации.