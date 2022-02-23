Financial Times: Порошенко призвал союзников ввести жесткие санкции против Путина и его окружения
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал западных союзников ввести жесткие санкции против Путина и его окружения из-за агрессии против Украины
Об этом он заявил журналистам британского издания Financial Times.
"Помимо сосредоточения внимания на своей обороне Киев призвал ввести западные санкции как сдерживающий фактор для будущей российской агрессии", - говорится в публикации FT.
"Петр Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, заявил Financial Times, что действия России "толкают мир на грань новой мировой войны". Поэтому он призвал Запад "немедленно ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения". По его словам, это касается Совбеза России, ее олигархов и членов обеих палат парламента", - пишет издание.
"США, Великобритания и ЕС вчера ввели новые санкции против России в ответ на ее движение на Донбасс, включая приостановку процесса утверждения газопровода "Северный поток - 2" для доставки российского газа в Европу", - говорится в публикации.
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